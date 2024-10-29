'महाराज' एक्टर की हुई थी हालत खराब, 5 महीने में घटाया था 26 किलो वजन
जयदीप अहलावत बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं.
जयदीप अहलावत और जुनैद खान की फिल्म 'महाराज' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
अमीर खान के बेटे जुनैद खान की ये डेब्यू फिल्म थी. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस शरवरी और शालिनी पांडे भी थीं
फिल्म 'महाराज' में जयदीप अहलावत की कमाल की एक्टिंग और बॉडी को देखकर फैंस खुशी से झूम उठे थे.
मगर जयदीप अहलावत को इस कमाल की बॉडी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी.
जयदीप अहलावत ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अपनी वेटलॉस जर्नी के बारे में बताया था.
दरअसल, जयदीप का वजन फिल्म से पहले 109 किलो था .उन्होंने सिर्फ 5 महीने में अपना वजन 83 किलो कर लिया था.
जयदीप अहलावत ने पोस्ट में लिखा फिल्म 'महाराज' के लिए ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा था.
जयदीप अहलावत ने एक और वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा की 'काश!, बॉडी बनाना मोंटाज बनाने जितना आसान होता'.
जयदीप अहलावत ने कहा 'मोंटाज बनाने के लिए पहले बॉडी बनानी पड़ती है'.
