'भद्दी और काली है, तू मरती...' रंग को लेकर इस एक्ट्रेस को झेलने पड़े थे ताने

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jun 10, 2025

फेमस कॉमेडियन जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर बहुत ही टैलेंटिड हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन उनके स्किन कलर और बॉडी शेप को लेकर उन्होंने काफी ट्रोलिंग झेली है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जैमी ने बताया कि मेरे स्किन कलर की वजह से लोग मुझे चुड़ैल बोलते थे.

Source: Bollywoodlife.com

जेमी लिवर ने बताया कि लोग उन्हें कहते थे कि चुड़ैल जैसी लगती है और चुड़ैल जैसी हंसती है.

Source: Bollywoodlife.com

जेमी ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग यह तक कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती है?

Source: Bollywoodlife.com

जेमी ने बताया कि कुछ लोगों ने उनके रंग को लेकर यह तक कह दिया था कि तुम्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें उनके रंग और शक्ल के चलते कोई मौका नहीं मिला.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि ट्रोलिंग के कारण एक समय पर वह अपने शरीर से बहुत शर्मिंदा हो गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने बताया था कि वह लंबे कुर्ते पहनने लगी थीं ताकि लोग उन्हें कुछ गलत ना बोलें.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Tejasswi Prakash ने बर्थडे पर किए महाकाल के दर्शन, माथे पर तिलक लगाकर...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.