'भद्दी और काली है, तू मरती...' रंग को लेकर इस एक्ट्रेस को झेलने पड़े थे ताने
Pratibha Gaur
| Jun 10, 2025
फेमस कॉमेडियन जॉनी लिवर की बेटी जेमी लिवर बहुत ही टैलेंटिड हैं.
लेकिन उनके स्किन कलर और बॉडी शेप को लेकर उन्होंने काफी ट्रोलिंग झेली है.
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जैमी ने बताया कि मेरे स्किन कलर की वजह से लोग मुझे चुड़ैल बोलते थे.
जेमी लिवर ने बताया कि लोग उन्हें कहते थे कि चुड़ैल जैसी लगती है और चुड़ैल जैसी हंसती है.
जेमी ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग यह तक कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती है?
जेमी ने बताया कि कुछ लोगों ने उनके रंग को लेकर यह तक कह दिया था कि तुम्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिलेगा.
इसके अलावा कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें उनके रंग और शक्ल के चलते कोई मौका नहीं मिला.
एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि ट्रोलिंग के कारण एक समय पर वह अपने शरीर से बहुत शर्मिंदा हो गई थीं.
उन्होंने बताया था कि वह लंबे कुर्ते पहनने लगी थीं ताकि लोग उन्हें कुछ गलत ना बोलें.
