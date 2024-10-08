ठगों पर वेब सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर पर 2.5 करोड़ रुपए ठगी का आरोप

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी, जिसका नाम 'जामताड़ा' था.

ठगों पर बनी वेब सीरीज 'जामताड़ा' को काफी पसंद किया गया.

'जामताड़ा' एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, इसके प्रोड्यूसर पर ठगी का आरोप लगा है.

प्रोड्यूसर मनीष त्रेहान पर निहार नाम के एक बिजनेसमैन ने 2.5 करोड़ रुपये का आरोप लगाया है.

मनीष त्रेहान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक फिल्म में पैसा लगाने के लिए लोन लिया था.

मनीष त्रेहान ने एक साल में ब्याज के साथ पैसा लौटाने की बात कही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

बिजनेसमैन की तरफ से दी गई शिकायत पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

हालांकि, प्रोड्यूसर मनीष त्रेहान की टीम की तरफ से इस आरोप को झूठा बताया है.

