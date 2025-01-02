Janhvi Kapoor ने क्लोज फ्रेंड्स संग मनाया न्यू ईयर, बॉयफ्रेंड ने दिखाई झलक
Bollywood Staff
Bollywoodlife.com
| Jan 02, 2025
बॉलीवुड के स्टार्स ने इस साल अपना न्यू ईयर खास अंदाज में मनाया है.
Bollywoodlife.com
इस साल एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने न्यू ईयर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया है.
Bollywoodlife.com
न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फोटोज को जाह्नवी कपूर ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया है.
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर की इस इंस्टाग्राम स्टोरी में अनन्या पांडे और बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी नजर आ रहे हैं.
Bollywoodlife.com
वहीं जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया ने अपने सोशल मीडिया पर साल के अंत में कुछ फोटोज को अपलोड किया है.
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में शिखर पहारिया ने जाह्नवी कपूर की क्यूट फोटोज को पोस्ट किया है.
Bollywoodlife.com
इस इंस्टाग्राम की फोटो में जाह्नवी कपूर बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Bollywoodlife.com
आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहारिया एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे हैं.
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर और शिखर पहारिया अक्सर कई बॉलीवुड पार्टीज में साथ में नजर आते रहते हैं.
Bollywoodlife.com
