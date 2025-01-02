Janhvi Kapoor ने क्लोज फ्रेंड्स संग मनाया न्यू ईयर, बॉयफ्रेंड ने दिखाई झलक

Jan 02, 2025

बॉलीवुड के स्टार्स ने इस साल अपना न्यू ईयर खास अंदाज में मनाया है.

इस साल एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने न्यू ईयर अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया है.

न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फोटोज को जाह्नवी कपूर ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया है.

जाह्नवी कपूर की इस इंस्टाग्राम स्टोरी में अनन्या पांडे और बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी नजर आ रहे हैं.

वहीं जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया ने अपने सोशल मीडिया पर साल के अंत में कुछ फोटोज को अपलोड किया है.

इन फोटोज में शिखर पहारिया ने जाह्नवी कपूर की क्यूट फोटोज को पोस्ट किया है.

इस इंस्टाग्राम की फोटो में जाह्नवी कपूर बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहारिया एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे हैं.

जाह्नवी कपूर और शिखर पहारिया अक्सर कई बॉलीवुड पार्टीज में साथ में नजर आते रहते हैं.

