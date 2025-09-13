janhvi kapoor का पोल्का गाउन में गॉर्जियस लुक वायरल, एलिगेंस और ग्लैम का दिखा परफेक्ट कॉम्बिनेशन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 13, 2025
जाह्नवी कपूर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. उनका वेस्टर्न गाउन लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस ने व्हाइट पोल्का डॉटेड वन-शोल्डर गाउन पहना है, जिसमें उनका रॉयल अंदाज देखने लायक है.
जाह्नवी ने मिनिमल मेकअप और न्यूड टोन लिपस्टिक से अपने लुक को क्लासी टच दिया है.
उन्होंने डायमंड स्टड्स के साथ अपने लुक को एलीगेंट बनाया है. सिंपल एक्सेसरीज ने ड्रेस की खूबसूरती और बढ़ा दी.
ओपन वेवी हेयरस्टाइल के साथ जाह्नवी का लुक और भी फ्रेश और नैचुरल लग रहा है.
पोज देते वक्त जाह्नवी का कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज हर किसी को इंप्रेस कर रही है.
इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं, किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस' कहा, तो किसी ने लिखा 'बॉलीवुड की असली क्वीन.'
ये पहली बार नहीं है, जब जाह्नवी ने फैशन से फैंस का दिल जीता है, इससे पहले भी वो कई बार फैंस को दीवाना बना चुकी हैं.
