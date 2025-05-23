Cannes की सड़कों पर ऑल ब्लैक लुक में नजर आईं Janhvi Kapoor, आंखों पर काला चश्मा...
Pratibha Gaur
| May 23, 2025
जाह्नवी कपूर ने कान्स से अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह सड़क पर घूमती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में जाह्नवी कपूर ब्लैक कलर का बॉडीकॉन आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर अपने खूबसूरत लुक से फैंस के होश उड़ा रही हैं.
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर व्हाइट कलर की साड़ी पहनें दिख रही हैं.
इस फोटो में वह इस व्हाइट साड़ी के साथ गले में पर्पल नेकलेस पहनें दिख रही हैं.
इस ऑफ शॉल्डर साड़ी में जाह्नवी कपूर अपने स्टाइलिश लुक दिखाती नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर अपने पल्लू को लहराते हुए पोज दे रही हैं.
इस साड़ी में जाह्नवी कपूर अपना कर्वी फिगर जमकर वायरल हो रही हैं.
बता दें कि जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म 'होमबाउंड' के प्रीमियर के लिए फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थीं.
