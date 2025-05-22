Cannes में जाह्नवी कपूर ने फिर दिखाया ग्लैमरस लुक, व्हाइट साड़ी में लगीं अप्सरा
Pratibha Gaur
| May 22, 2025
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर रही हैं.
बता दें कि जाह्नवी अपनी अपकमिंग मूवी 'होमबाउंड' के प्रीमियर के लिए कान्स में पहुंची थीं.
अब जाह्नवी ने लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं.
जिनमें वह व्हाइट कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. इस आउटफिट के साथ जाह्नवी ने खूबसूरत नेकलेस पहना है.
इस व्हाइट साड़ी के साथ जाह्नवी कपूर ने ऑफ शॉल्डर ब्लाउज पहना है.
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
जाह्नवी के इस खूबसूरत आउटफिट के साथ उन्होंने ब्लू नेकलेस पहना है, जिसमें ग्रीन डायमंड लगा है.
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर का न्यूड मेकअप काफी खूबसूरत लग रहा है.
