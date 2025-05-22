10 कैरेट का हीरा, 1957 का विंटेज लुक... Cannes में ऐसे चला जाहन्वी कपूर का 'ब्लैक मैजिक'
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 22, 2025
हाल ही में जाह्नवी कपूर ने कांस 2025 में धमाकेदार डेब्यू किया है. इस दौरान जाह्नवी कपूर एक से बढ़कर एक लुक में नजर आ रही हैं.
इसी बीच जाह्नवी कपूर के लेटेस्ट लुक ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. रेहा कपूर ने जाह्नवी कपूर की कुछ शानदार फोटोज शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में जाह्नवी कपूर ब्लैक कलर के खूबसूरत आउटफिट में नजर आ रही हैं. इस ड्रेस के साथ जाह्नवी कपूर ने एक ब्रोच कैरी किया है.
आपको जानकर हैरानी होगी कि जाह्नवी कपूर के ब्रोच में 10 कैरेट का एक डायमंड लगा है. वहीं जाह्नवी कपूर की ये ड्रेस डियोज के कलेक्शन से ली गई है.
सालों बाद क्रिश्चियन डियोर की इस को पहनकर जाह्नवी कपूर ने बवाल मचा दिया है. जाह्नवी कपूर का ये विंटेज लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
जाह्नवी कपूर की ये ड्रेस को असल में क्रिश्चियन डियोर ने 1957 में डिजाइन किया था. ओरिजनली इस ड्रेस को ब्लैक ग्लव्स के साथ कैरी किया गया था.
आपको बता दें जाह्नवी कपूर ने होमबाउंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये लुक कैरी किया है. लोग जाह्नवी कपूर की तीरफ करते थक हीं रहे हैं.
इन तस्वीरों के साथ रेहा कपूर ने जाह्नवी कपूर की ड्रेस का ओरिजनल स्कैच भी शेयर किया है.
