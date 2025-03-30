Janhvi Kapoor की दिलकश अदाओं पर हो जाओगे लट्टू, रैंप पर बिखेरा जलवा
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 29, 2025
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं से फैंस के होश उड़ा दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हाल ही में राहुल मिश्रा के इवेंट में शो स्टॉपर बनी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान जाह्नवी ब्लैक कलर का ऑफ शॉल्डर स्लिट गाउन पहनें नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस आउटफिट में जाह्नवी कपूर बला की खूबसूरत लग रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लैक ऑफ शॉल्डर गाउन के साथ जाह्नवी कपूर ने ब्लैक हाई हील्स पहनी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर ने बेहद ही ड्रामैटिक अंदाज में रैंप पर एंट्री मारी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो के दौरान वह गाड़ी से रैंप पर आई थीं और उनके साथ बहुत सारी पैप्स भी आए थे, जो उनके फोटोज खींच रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर बेहद ही बोल्ड अंदाज में रैंप पर चलती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की घिबली से बनी क्यूट फोटोज जीत लेंगी दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.