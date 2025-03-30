Janhvi Kapoor की दिलकश अदाओं पर हो जाओगे लट्टू, रैंप पर बिखेरा जलवा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 29, 2025

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं से फैंस के होश उड़ा दिए.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हाल ही में राहुल मिश्रा के इवेंट में शो स्टॉपर बनी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

इस दौरान जाह्नवी ब्लैक कलर का ऑफ शॉल्डर स्लिट गाउन पहनें नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

इस आउटफिट में जाह्नवी कपूर बला की खूबसूरत लग रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

इस ब्लैक ऑफ शॉल्डर गाउन के साथ जाह्नवी कपूर ने ब्लैक हाई हील्स पहनी थी.

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर ने बेहद ही ड्रामैटिक अंदाज में रैंप पर एंट्री मारी थी.

Source: Bollywoodlife.com

इस शो के दौरान वह गाड़ी से रैंप पर आई थीं और उनके साथ बहुत सारी पैप्स भी आए थे, जो उनके फोटोज खींच रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में जाह्नवी कपूर बेहद ही बोल्ड अंदाज में रैंप पर चलती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की घिबली से बनी क्यूट फोटोज जीत लेंगी दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.