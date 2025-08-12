कजरारी आंखें, बालों में गजरा... गोल्डन लहंगे में जान्हवी कपूर की ये तस्वीरें देख हो जाएंगे मदहोश
Sadhna Mishra
| Aug 12, 2025
परम सुंदरी एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने एक बार फिर से अपने लुक से फैंस को मदहोश कर दिया है.
एक्ट्रेस ने अब गोल्डन लहंगा लुक फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें जान्हवी की खूबसूरती देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे.
कजरारी आंखें, बालों में गजरा और गोल्डन लहंगे के साथ जान्हवी ने हैवी ज्वेलरी कैरी कर अपने रॉयल अंदाज को निखारा है.
इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'फीलिंग सुंदरी...'
जान्हवी कपूर का ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बता दें कि, एक्ट्रेस इन दिनों अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं जो 29 अगस्त को रिलीज होगी.
इस फिल्म में जान्हवी के साथ एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे. दोनों को जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं.
