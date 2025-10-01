दीवाली पार्टी में दिखना है हॉट, जान्हवी कपूर की ये थाई स्लिट ड्रेस करें ट्राई
Sadhna Mishra
| Sep 30, 2025
जान्हवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जो फैंस के बीच वायरल हो रही है.
इन शानदार तस्वीरों को फोटोग्राफर शेल्डन सैंटोस ने क्लिक किया है.
जान्हवी ने इस नए लुक में कई ग्लैमरस और स्टाइलिश पोज दिए.
इस लुक में वह थाई स्लिट टू-पीस ड्रेस में बेहद हॉट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं.
फोटोज में उनका ब्लैक एंड व्हाइट लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है.
अगर आप भी दीवाली पार्टी में हॉट दिखना चाहती हैं, तो जान्हवी कपूर के इस ड्रेस को कॉपी कर सकती हैं.
बता दें कि, जान्हवी इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं.
