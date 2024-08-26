बिग बॉस ओटीटी 3 की ये हसीना बनी कृष्णा, पहचान नहीं पाएंगे आप
| Aug 26, 2024
जन्माष्टमी में बिग बॉस ओटीटी 3 की शिवानी कुमारी कृष्णा और राधा की तरह तैयार हुई हैं।
शिवानी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने कृष्णा और राधा अवतार की तस्वीरें शेयर की हैं।
शिवानी कुमारी के फोटोज शेयर करते ही वायरल हो गया है।
इन फोटोज में शिवानी कुमारी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं।
शिवानी कुमारी कृष्णा के साथ-साथ राधा भी बनी हैं।
शिवानी के कृष्णा और राधा अवतार को देखते ही बन रहा है।
शिवानी के साथ इन तस्वीरों में एक और शख्स उनका कृष्णा बना हुआ है।
शिवानी ने इस शख्स के साथ डांस करते हुए वीडियो भी बनाया है।
कृष्णा के अवतार में शिवानी बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हैं।
