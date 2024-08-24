जनमाष्टमी 2024: इन बॉलीवुड हसीनाओं के साड़ी लुक से लें आइडिया

Aug 24, 2024

कैटरीना कैफ की येलो साड़ी को आप जनमाष्टमी में पहन सकती हैं।

कियारा आडवाणी येलो साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं।

पिंक साड़ी में आलिया भट्ट काफी स्टाइलिश दिख रही हैं।

श्रद्धा कपूर की इस मल्टी कलर साड़ी को आप जनमाष्टमी में ट्राई कर सकती हैं।

ग्रीन साड़ी में जाह्नवी कपूर को देखते ही बन रहा है।

येलो साड़ी में अनन्या पांडे बहुत प्यारी लग रही हैं।

जनमाष्टमी में दीपिका पादुकोण का ये रेड साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

अदिति राव हैदरी का यह साड़ी लुक जन्माष्टमी के मौके के लिए परफेक्ट है।

ऐश्‍वर्या राय बच्चन का येलो साड़ी लुक जन्माष्टमी के लिए बेस्ट है।

