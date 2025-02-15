वो 6 फिल्में जिनमें आशिकों की मौत देख थिएटर्स में ही फफक कर...
Sadhna Mishra
Feb 15, 2025
बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हर इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्में जरूर देखने को मिलती हैं.
लेकिन कभी-कभी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं, जो प्यार की ताकत को महसूस करा जाती है.
प्यार पर बनी कुछ ऐसी भी कुछ फिल्में हैं, जिसमें टूटकर चाहने वाले आशिक की मौत देखकर थिएटर्स में लोग भी फफक पड़े थे.
'आशिकी 2' की कहानी ऐसे कपल की है, जो साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जाते हैं. वहीं इसका अंत लोगों को रुला जाता है.
शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की 'देवदास' तो आपको याद ही होगी. इस फिल्म को देखकर लोग आज भी रो पड़ते हैं.
फिल्म '3' यह एक तमिल फिल्म है, जिसमें आशिक आखिर में सुसाइड कर लेता है और यह सीन दर्शकों को बेहद दुखी कर देता है.
'जन्नत' फिल्म की एंडिंग में इमरान हाशमी अपने प्यार के सामने दम तोड़ देते हैं. यह सीन भी लोगों को रुला देता है.
'रांझणा' में कुंदन यानी धनुष की मौत देखकर भी लोगों के आंसू थिएटर्स में ही निकल पड़ते हैं.
हॉलीवुड की फिल्म 'टाइटैनिक' में हीरोइन को बचाने के लिए हीरो खुशी-खुशी मौत को गले लगाता है. जिसे देख लोग रो पड़ते हैं.
