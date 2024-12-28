कभी इस एक्ट्रेस के चेहरे को लोगों ने किया था Reject, अब बनीं टीवी का Popular Face
Bollywood Staff
| Dec 28, 2024
एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन ने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म 'वानम' से की थी.
जैस्मिन भसीन ने टीवी पर शो 'टशन ए इश्क' से डेब्यू किया था.
जैस्मिन भसीन ने शो 'टशन ए इश्क' में ट्विंकल तनेजा का किरदार निभाया था.
जैस्मिन भसीन ने सिद्धार्थ शुक्ला और राशमी देसाई के शो 'दिल से दिल तक' में भी काम किया है.
जैस्मिन भसीन एक्टर सलमान खान के शो बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
जैस्मिन भसीन डायरेक्टर रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी हैं.
लेकिन टीवी का पॉपुलर फेस बनने से पहले जैस्मिन भसीन को कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था.
जैस्मिन भसीन के चेहरे को देखकर लोग उन्हें काम देने से इनकार कर देते थे.
जैस्मिन भसीन रिजेक्शन को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो गई थीं कि उनके मन में सुसाइड करने तक का ख्याल आ गया था.
हालांकि जैस्मिन भसीन इसे अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानती हैं.
