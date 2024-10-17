हेयरस्टाइल बनाना सीखकर जावेद अख्तर क्या करते कमाल? क्यों है इस बात का मलाल

Ankita Kumari | Oct 17, 2024

जावेद अख्तर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस लिरिसिस्ट हैं.

जावेद अख्तर किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बन जाते हैं.

ठीक उसी तरह इस बार भी जावेद अख्तर अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं.

हाल ही में जावेद अख्तर ने सेलेब्स के नखरे और फिल्मों की बढ़ती लागत पर निशाना साधा है.

दरअसल, कॉमेडियन सपन वर्मा के कॉमेडी शो 'चिल सेश' में जावेद अख्तर ने शिरकत की थी.

जावेद अख्तर ने कहा कि, 'काश उन्होंने हेयर स्टाइलिस्ट कौशल सीखा होता.'

जावेद ने बताया कि, 'एक वैनिटी उनके वर्कआउट के लिए होती है और दो वैन खाने के लिए होते हैं. वहीं आज के सितारों के पास 18-19 लोगों का स्टाफ है.

जावेद अख्तर ने कहा, 'उनका वो आदमी जो बाल ठीक करता रहता है, उनकी फीस 75 हजार रुपये प्रति दिन है.'

इस बात पर जावेद अख्तर कहते हैं, 'अरे यार, हमें मालूम होता तो हम वही काम सीखते.'

