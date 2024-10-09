Vidya Balan की बहन है साउथ इंडस्ट्री की ये टॉप हसीना, Shahrukh Khan के साथ भी कर चुकी हैं काम

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस विद्या बालन ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो लोग जानते ही होंगे.

Source: Bollywoodlife.com

कम लोग विद्या बालन के पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप जानते हैं कि विद्या बालन की एक बहन फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है?

Source: Bollywoodlife.com

साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रियामणि रिश्ते में विद्या की बहन लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियामणि ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'हम मेरे पिता की ओर से चचेरी बहनें हैं. मेरे दादा और उनके दादा भाई हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

प्रियामणि ने बताया कि, 'उनके दादा बड़े भाई थे. आज तक मैं उनसे दो बार मिल चुकी हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जवान' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' में काम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बिग बॅास मराठी 5 खत्म होते ही अरबाज पटेल के घर जा पहुंची निक्की तंबोली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.