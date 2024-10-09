Vidya Balan की बहन है साउथ इंडस्ट्री की ये टॉप हसीना, Shahrukh Khan के साथ भी कर चुकी हैं काम
| Oct 09, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं.
एक्ट्रेस विद्या बालन ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दिए हैं.
विद्या बालन के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो लोग जानते ही होंगे.
कम लोग विद्या बालन के पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं.
क्या आप जानते हैं कि विद्या बालन की एक बहन फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है?
साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रियामणि रिश्ते में विद्या की बहन लगती हैं.
प्रियामणि ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'हम मेरे पिता की ओर से चचेरी बहनें हैं. मेरे दादा और उनके दादा भाई हैं.'
प्रियामणि ने बताया कि, 'उनके दादा बड़े भाई थे. आज तक मैं उनसे दो बार मिल चुकी हूं.'
साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'जवान' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' में काम किया था.
