मावरा होकेन के ये 10 शोज देख लिए तो हानिया आमिर को देखना जाएंगे भूल

साल 2020 में आया सीरियल सौबत भी मावरा होकेन के हिट शोज में से एक है. इस शो में 2 अलग क्लास के लोगों की लव स्टोरी दिखाई गई है जो कि किस्मत से साथ आ गए हैं. Source: Instagram