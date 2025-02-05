मावरा होकेन के ये 10 शोज देख लिए तो हानिया आमिर को देखना जाएंगे भूल
| Feb 05, 2025
आंगन एक पाकिस्तानी पीरियड ड्रामा सीरीज थी जो खदीजा मस्तूर के 1962 में आए उपन्यास पर आधारित थी. आंगन में मावरा ने एक देसी लड़की का किरदार निभाया था.
मैं बुशरा सीरियल को पाकिस्तान में खूब पसंद किया गया था. ये शो पाकिस्तानी चैनल एआरवाई पर ऑनएयर किया गया था.
सीरियल जवानी फिर न आनी में मावरा होकेन ने अपना बोल्ड अंदाज दिखाकर पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था. मावरा का ये शो इंडिया में भी धूम मचा चुका है.
नौरोज सीरियल के जरिए मावरा होकेन ने दिखाने की कोशिश की थी कि सोशल मीडिया का एक आम इंसान पर क्या असर पड़ सकता है.
साल 2020 में आया सीरियल सौबत भी मावरा होकेन के हिट शोज में से एक है. इस शो में 2 अलग क्लास के लोगों की लव स्टोरी दिखाई गई है जो कि किस्मत से साथ आ गए हैं.
2021 में आए किस्सा मेहरबानो को इकबाल हुसैन ने निर्देशित किया था. जिसमें एक सिंगल मदर मेहरबानो की जिंदगी के सफर को बारीकी से दिखाया गया है.
2017 में आए सैमी ने भी पाकिस्तानी जनता का खूब मनोरंजन किया था. इस शो में सैमी की कहानी दिखाई गई है जिसकी सगाई उसके कजिन से होती है लेकिन आखिर में उसकी मौत हो जाती है.
मावरा होकेन का ये शो साल 2014 में आया था. इस शो में मावरा होकेन तो काफी यंग नजर आ रही हैं. मावरा होकेन के इस शो को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.
सीरियल साबत में मावरा होकेन ने एक जिद्दी लड़की का किरदार निभाया था. इस रोल में मावरा होकेन काफी चंजी थीं.
इन दिनों मावरा होकेन सीरियल जाफा में नजर आ रही हैं. इस शो में मावरा होकेन एक डॉक्टर बनकर लोगों का मनोरंजन कर रही हैं.
