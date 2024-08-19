अमिताभ बच्चन संग रेखा को देखकर जया ने जड़ दिए थे थप्पड़?

अमिताभ बच्चन संग रेखा को देखकर जया ने जड़ दिए थे थप्पड़?
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का लव ट्राइएंगल काफी पॉपुलर है।
कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन और रेखा को एक साथ देख गया है।
फिल्मों में अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई है।
फिल्म के बहाने दोनों सेट पर साथ में काफी वक्त बिताते थे।
फिल्म 'राम बलराम' के सेट पर जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के सामने रेखा को थप्पड़ जड़ दिया था।
दरअसल, फिल्म 'राम बलराम' के प्रोड्यूसर रेखा और अमिताभ को साइन करना चाह रहे थे।
लेकिन जया बच्चन ने फिल्म के प्रोड्यूसर को रेखा के बदले जीनत अमान को लेने के लिया कहा था।
बाद में रेखा ने डायरेक्टर को फिल्म 'राम बलराम' में अमिताभ की हीरोइन बनने के लिए मना लिया था।
इस बात पर जया बच्चन को गुस्सा आया था और उन्होंने रेखा को थप्पड़ मार दिया था।
