जया बच्चन ने गिनाईं अपने पति अमिताभ बच्चन की कमियां

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

अमिताभ बच्चन और जाया बच्चन बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं।

Source: Bollywoodlife.com

शादी के इतने सालों बाद भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का रिश्ता अटूट है।

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अपने रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

अब जया बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

जया बच्चन ने बताया कि अमिताभ बच्चन का बिहेवियर काफी शर्मीला रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

जया बच्चन ने कहा कि अमिताभ बच्चन उनके लिए कभी भी रोमांटिक नहीं रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, इस इंटरव्यू में जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे।

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को पत्नी के तौर में 10 में से 7 अंक दिए थे।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को पति के तौर पर 10 में से 5 दिए थे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'स्त्री 2' ने चकनाचूर किया 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.