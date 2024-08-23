जया बच्चन ने गिनाईं अपने पति अमिताभ बच्चन की कमियां
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
अमिताभ बच्चन और जाया बच्चन बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शादी के इतने सालों बाद भी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का रिश्ता अटूट है।
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अपने रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अब जया बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
जया बच्चन ने बताया कि अमिताभ बच्चन का बिहेवियर काफी शर्मीला रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
जया बच्चन ने कहा कि अमिताभ बच्चन उनके लिए कभी भी रोमांटिक नहीं रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, इस इंटरव्यू में जया बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे।
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को पत्नी के तौर में 10 में से 7 अंक दिए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को पति के तौर पर 10 में से 5 दिए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'स्त्री 2' ने चकनाचूर किया 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड
अगली वेब स्टोरी देखें.