शाहरुख खान को अच्छे से कूटना चाहती थी ये अदाकारा, थप्पड़ लगाने की...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
शाहरुख खान के साथ काम करना बॉलीवुड की कई अदाकाराओं का सपन है. सितारे शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मरते हैं.
हालांकि बॉलीवुड की एक हसीना ऐसी भी है जो शाहरुख खान को जमकर मारना चाहती थी. चलिए जानते हैं यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.
यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अदाकारा जया बच्चन की जो कि एक समय में शाहरुख खान की पिटाई करना चाहती थीं.
अभिषेक बच्चन से शादी होने के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को टारगेट किया था. इस दौरान किंग खान ने ऐश्वर्या पर कुछ कमेंट भी किया था.
ऐसे में सलमान के कहने पर शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को एक एक करके कई फिल्मों से बाहर किया था.
जब ये बात जया बच्चन को पता चला तो उनका पारा हाई हो गया. जया बच्चन ने शाहरुख खान को सबक सिखाने की ठान ली थी.
एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने दावा किया था कि वो शाहरुख खान को चांटा मारना चाहती हैं क्योंकि उनकी वजह से ऐश्वर्या राय का करियर बर्बाद हो रहा है.
जया ने कहा था कि वो घर पर अपने बेटे को पीटने से परहेज नहीं करेंगी. जया बच्चन के इस बयान ने खूब हंगामा मचाया था.
