किसी ने कमर तो किसी ने... हसीनाओं ने शरीर के इन अंगों पर बनवाए हैं टैटू, देख हो जाएंगे पानी-पानी
Sadhna Mishra
| Jan 23, 2025
टीवी के सेलेब्स न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि स्टाइल और ग्लैमरस के लिए भी जानी जाती हैं.
वहीं कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं, जो अपने अलग-अलग टैटू के लिए भी चर्चा में रहते हैं.
तो चलिए जानते हैं किन हसीनाओं ने शरीर के किन अंगों पर टैटू बनवाया है.
एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया ने अपनी पीठ पर 7 चक्र का टैटू बनवाया है, जिसे वह कई बार फ्लॉन्ट कर चुकी हैं.
अपनी खूबसूरती के साथ दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली जेनिफर विंगेट ने कंधे पर टैटू बनवाया है.
टीवी की नागिन अनीता ने अपनी कलाई पर टैटू बनवाया है, जिसे वह कई बार फ्लॉन्ट भी करती नजर आईं हैं.
इस लिस्ट में निया शर्मा का नाम भी शामिल हैं, उन्होंने लैटिन भाषा में कलाई पर टैटू बनवाया है.
करिश्मा तन्ना ने अपनी कलाई पर मां लिखवाया हुआ है.
कविता कैशिक ने अपनी बैक पर भगवान शिव का टैटू बनवाया हुआ है, जो वह अक्सर फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.
उर्फी जावेद ने ऐसी जगह टैटू बनवाया है, जिसे देखकर आप भी शर्म से लाल हो जाएंगे.
उर्फी ने अपनी दाईं ब्रेस्ट के नीचे टैटू बनवाया है, जिसमें मोर पंख की तरह नजर आता है.
