जाह्नवी कपूर ने खरीदी 2.50 करोड़ की चमचमाती कार

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

जाह्नवी कपूर दिन-ब-दिन बुलंदियां छूती जा रही हैं।

हाल ही में जाह्नवी कपूर ने अपनी कार कलेक्शन में एक नया ऐड ऑन कर लिया है।

जाह्नवी कपूर ने एक ब्रांड न्यू ‘टोयोटा लेक्सस’ कार खरीदी है।

जाह्नवी कपूर की एसयूवी कार इंडियन मार्किट में सबसे महंगे मॉडलों में से एक है।

जाह्नवी कपूर की टोयोटा लेक्सस कार मैटेलिक वाइन कलर की है।

‘टोयोटा लेक्सस’ कार की कीमत लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये है।

जाह्नवी कपूर से पहले बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने भी यही कार खरीदी थी।

जाह्नवी कपूर के फैंस उनकी इस कार को देखकर काफी खुश हैं।

