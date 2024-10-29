सोशल मीडिया पर फैंस बरसाते हैं इन 10 कोरियन स्टार्स पर प्यार, जानें इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
कोरियन एक्टर जंग हे-इन इंडियन ऑडियंस में काफी पॉपलुर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 13.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
जी चांग-वुक यंग फीमेल्स के सेलिब्रिटी क्रश बन चुके हैं. इंस्टाग्राम पर वो 27.6 मिलियन के साथ लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं.
कोरियन ड्रामा 'क्वीन ऑफ टियर्स' के लीड स्टार किम सू- ह्यून भी काफी फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 20.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
डैशिंग ह्यून बिन को भी लोग काफी पसंद करते हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू किया है. उनके 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
कोरियन इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर पक सिओ-जून इंस्टाग्राम पर 25.8 मिलियन लोगों के फेवरेट हैं.
हैंडसम सॅान्ग जोंग-की के सिर्फ कोरिया में ही नहीं, बल्कि इंडिया में भी काफी फैंस हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 12 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
कोरियन एक्टर ली मिन-हो के दुनियाभर में फीमेल फैंस हैं. उन्हें इंस्टाग्राम पर 35.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
'स्वीट होम' एक्टर सॅान्ग कांग भी काफी पॉपलुर हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 22.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
'क्वीन ऑफ टियर्स' की फीमेल लीड किम जी-वौन को 14.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
कोरियन फैंस की दिल की धड़कन हैं एक्ट्रेस बे-सुजी, इंस्टाग्राम पर उनके 20.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
पार्क बो गम भी कोरिया में बहुत फेमस हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 5.7 मिलियन फॅालेअर्स हैं
