किसी जमाने में Alia Bhatt की मेहमाननवाजी कर चुका है ये Actor, सालों बाद मिला को-स्टार बनने का मौका
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 19, 2024
इस साल आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'जिगरा' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐवरेज कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस फिल्म में आलिया भट्ट और वेदांग रैना की दमदार एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जिगरा' में वेदांग रैना एक्ट्रेस आलिया भट्ट के भाई का रोल करते हुए नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
वेदांग रैना ने जोया अख्तर की फिल्म 'आर्चीज' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वेदांग रैना को हाल ही में जमनाबाई नर्सी स्कूल मुंबई में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वेदांग रैना को स्कूल देखकर अपने पुराने दिनों की याद आ गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वेदांग रैना ने बताया कि 'स्पोर्ट्स डे की मेरी आखिरी याद तब की है जब मैं चीफ गेस्ट को अंदर लेकर जा रहा था.'
Source:
Bollywoodlife.com
वेदांग रैना ने बताया कि उनके स्कूल में आलिया भट्ट चीफ गेस्ट बनकर आई थीं और वो उन्हें हॉल तक लेकर गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
वेदांग रैना ने भावुक होकर कहा, 'इस बार मैं खुद चीफ गेस्ट के रूप में आया हूं. वो भी आलिया के साथ फिल्म करने के बाद'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अब कभी Bharat नहीं लौटेंगे Anushka Sharma- Virat Kohli? कर रहे हैं इस बात का इंतजार
अगली वेब स्टोरी देखें.