32 की उम्र में इस बीमारी से जूझ रही हैं आलिया भट्ट
Ankita Kumari
| Sep 24, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पेरिस फैशन वीक 2024 को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने इस इवेंट में अपने लुक से सबको दीवाना बना दिया है।
वहीं, अब खबर आ रही है कि आलिया भट्ट एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं।
आलिया भट्ट ने अपनी इस बीमारी के बारे में एक इंटरव्यू में जिक्र किया।
आलिया भट्ट की इस बीमारी का नाम अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है।
आलिया भट्ट ने कहा था कि, 'मुझे एडीडी है।'
आलिया ने बताया कि, 'मेकअप में बहुत ज्यादा समय लगाने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। जो भी कुछ करने की जरूरत हो वो बस जल्द से जल्द हो।'
एडीडी आमतौर पर बच्चों में होता है लेकिन कुछ बड़े लोगों को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है।
आपको बता दें, आलिया भट्ट को ये बीमारी बचपन से ही है।
