'ये क्या मजाक है...' जानिए आखिर क्यों आया 'जिगरा' स्टार आलिया को गुस्सा?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
जिगरा स्टार आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है
इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है की आलिया ने बूटॉक्स करवाया था और उसका असर गलत हो गया है.
इस बात को साफ करते हुए आलिया ने कहा "क्या मजाक है ये"?.
आलिया ने कहा 'सर्जरी, करेक्शन और बूटॉक्स करवाने वाले लोगों के लिए कोई भी जजमेंट नहीं है ये उनकी बॉडी, उनकी पसंद है'.
"आपके के हिसाब से मेरी हंसी टेढ़ी है मेरा बात करने का तरीका अजीब है".
'एक इंसान के चेहरे को लेकर ये आपकी छोटी सोच को दर्शाता है'.
'आप कोई भी साइंटिफिक तरीका बता कर कहेंगे की "मैं एक तरफ से पैरालाइज्ड हूं"? 'क्या मजाक कर रहे हो'?.
'इतनी गंभीर बातों को आप बिना किसी सबूत , और फैक्ट को चेक किए कैसे कह सकते हैं'.
'सबसे बुरा ये है आप लोग यंग ऑडियंस को इनफ्लुएंस करते हो, जो लोग सच में इस बकवास पर यकीन कर लेंगे'.
'सच में आप लोग ये क्यों कर रहे हो? क्लिकबेट के लिए? या अटेंशन के लिए? क्योंकि इस सब का कोई सेंस नहीं है'.
आलिया ने कहा 'वूमेंस को उनकी पर्सनल लाइफ, बॉडी, फेस और यहां तक की हमारे बंब को किसी वस्तु की तरह पेश करना बंद करिए '.
'हमें हर इंसान के व्यक्तित्व का जश्न मनाना चाहिए ना कि उनको माइक्रोस्कोप के नीचे फाड़ देना चाहिए'.
'इस तरह की बातें एक अविश्वसनीय ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेट करती हैं और लोगों को एहसास दिलाती हैं की वो पर्याप्त नहीं हैं'.
'ये सब बहुत थकान भरा है, सबसे दुख की बात ये है कि ये एक दूसरी महिला की तरफ से कहा जा रहा है'.
'जियो और जीने दो! इन सब बातों का क्या हुआ? क्या हर इंसान के पास सच में अपनी चॉइस करने का हक है'?
'हम एक दूसरे को अलग -अलग नजर से दिखने के इतने आदि होते जा रहे हैं कि ये सब नॉर्मल बनता जा रहा है'.
'इन सब के बीच इंटरनेट द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट के साथ ये और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का एक और दिन है'.
