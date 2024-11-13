कैसे हुई जूही चावला की जय मेहता से शादी, जानिए एक्ट्रेस की पूरी कहानी
Ankita Kumari
| Nov 13, 2024
एक्ट्रेस जूही चावला बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं.
जूही चावला की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो हर कोई जानता होगा.
आज हम आपको जूही के जन्मदिन के मौके पर उनकी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे.
जूही चावला और जय मेहता की पहली मुलाकात फिल्म 'कारोबार' के सेट पर हुई थी.
फिल्म 'कारोबार' के डायरेक्टर राकेश रोशन ने जूही चावला को बिजनेसमैन जय मेहता से मिलाया था.
जूही चावला की दोस्ती जय मेहता से तब हुई जब उन्हें पता चला कि जय की पत्नी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है.
धीरे-धीरे जूही चावला और जय मेहता एक दूसरे के करीब आने लगें और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया.
जूही ने बताया था कि जय मेहता ने एक बार उनके बर्थडे पर ट्रक भरकर रेड रोज भेजे थे और शादी से पहले लव लेटर भी लिखा करते थे.
जूही चावला और जय मेहता ने 1995 में शादी की और अब दोनों के दो बच्चे हैं.
