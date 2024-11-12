इस एक्टर की घटिया हरकत से 7 साल तक नाराज रहीं जूही चावला
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला 11 नवंबर को अपना 57वां जन्मदिन मनाएंगी.
इस मौके पर आइए आपको जूही चावला से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं.
जूही चावला ने कई पॉपुलर एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम किया है.
इसके अलावा जूही चावला बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं.
जूही चावला ने आमिर खान से लगभग 7 सालों तक बात नहीं की था.
दरअसल, फिल्म 'इश्क' के सेट पर आमिर खान ने जूही के साथ भद्दा मजाक किया था.
आमिर ने जूही से कहा कि उन्हें ज्योतिष विद्या आती हैं. इसके बाद एक्टर जूही चावला का हाथ देखने लगे थे.
जूही ने आमिर की तरफ हाथ बढ़ाया तो एक्टर ने उनके हाथ पर पर थूक दिया था.
इस हरकत की वजह से जूही चावला ने कई सालों तक आमिर खान से बात नहीं की थी.
