कौन हैं IPL Auction में छा जाने वाली जाह्नवी मेहता? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2024
आईपीएल 2025 की नीलामी के दौरान एक लड़की छाई रही. इस लड़की का नाम जाह्नवी मेहता है.
जाह्नवी मेहता ने सबका ध्यान खींचा है. आइए हम आपको बताते हैं कि ये लड़की कौन है.
जाह्नवी मेहता कोलकाता नाइटराइडर्स की सहमालकिन और बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की बेटी हैं.
जाह्नवी मेहता को लेकर कहा जाता है कि क्रिकेट को काफी पसंद करती हैं और खूब मैच देखती हैं.
जाह्नवी मेहता पढ़ने में काफी अच्छी हैं. वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डीन की लिस्ट में शामिल रहीं.
जाह्नवी मेहता ने अपने इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल किए.
जाह्नवी मेहता को आईपीएल ऑक्शन में नजर आने के बाद इंटरनेट पर खूब सर्च किया जा रहा है.
