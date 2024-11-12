बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को थी बच्चों से नफरत, मां बनने से लगता था खौफ

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 12, 2024

बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके अभी तक कोई बच्चा नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इनमें से एक हैं एक्ट्रेस जूही चावला जिन्हें बच्चे पसंद नहीं थे.

Source: Bollywoodlife.com

जूही ने बताया था कि, उन्होंने शुरुआती दिनों में बच्‍चों के साथ बहुत काम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

जूही चावला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बच्चों से कोई लगाव नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से 1995 में शादी रचाई थी.

Source: Bollywoodlife.com

जूही चावला के दो बच्चे हैं जिनका नाम जाह्नवी और अर्जुन है.

Source: Bollywoodlife.com

मां बनने के बाद जूही चावला के अंदर बहुत बदलाव आया और वो बच्‍चों को एक अलग नजरिए से देखने लगीं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रुपाली की सौतेली बेटी के खिलाफ केस लड़ेगी ये वकील, बिग बॉस में मचा चुकी है तबाही

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.