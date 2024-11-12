बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को थी बच्चों से नफरत, मां बनने से लगता था खौफ
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके अभी तक कोई बच्चा नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इनमें से एक हैं एक्ट्रेस जूही चावला जिन्हें बच्चे पसंद नहीं थे.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही ने बताया था कि, उन्होंने शुरुआती दिनों में बच्चों के साथ बहुत काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही चावला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बच्चों से कोई लगाव नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से 1995 में शादी रचाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जूही चावला के दो बच्चे हैं जिनका नाम जाह्नवी और अर्जुन है.
Source:
Bollywoodlife.com
मां बनने के बाद जूही चावला के अंदर बहुत बदलाव आया और वो बच्चों को एक अलग नजरिए से देखने लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रुपाली की सौतेली बेटी के खिलाफ केस लड़ेगी ये वकील, बिग बॉस में मचा चुकी है तबाही
अगली वेब स्टोरी देखें.