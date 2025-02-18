'भगवान को सब पता है तुम्हारे पाप किस....', बॉयफ्रेंड संग संगम में डुबकी लगाकर ट्रोल हुईं अंजलि अरोड़ा
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
सोशल मीडिया सेंसेशन अंजलि अरोड़ा, जो 'कच्चा बादाम' गाने पर अपनी वायरल रील की वजह से फेमस हुई थीं, हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचीं.
जहां उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस पावन यात्रा की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए.
जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, उनके फैंस इस पोस्ट पर जहां पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करने में भी कमी नहीं की.
किसी ने पोस्ट पर "हर हर महादेव" और "जय गंगा मैया" लिखा, तो किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, "अब इनके पाप धुल गए."
अंजलि अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी से रात में प्रयागराज पहुंचीं थीं, रात के समय ही उन्होंने संगम तट पर डुबकी लगाई, और रात में ही वापस लौट गईं.
अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और अपने डांस वीडियोज को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं.
बता दें, अंजलि अरोड़ा 'लॉकअप' शो का हिस्सा रह चुकी हैं, उन्हें कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉकअप' में देखा गया था.
अंजलि अरोड़ा की कुंभ यात्रा और संगम स्नान ने एक बार फिर उन्हें सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया है. उनके फैंस इस यात्रा को आस्था से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ ट्रोल कर रहे हैं.
