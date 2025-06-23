बिकिनी पहन समंदर किनारे आग लगा रहीं हैं काजल अग्रवाल, इंटरनेट पर वायरल हो रहीं हैं फोटोज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 23, 2025
काजल अग्रवाल साउथ की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में एक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस समय एक्ट्रेस अपनी फैमिली संग मालदीव में मस्ती कर रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस समंदर के किनारे अपने बच्चे संग खूब इंजॉय करती नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने खूबसूरत सा व्हाइट और ब्लैक में बिकिनी पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल ने बिकिनी के साथ एक पैंट भी कैरी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का लुक बहुत ज्यादा प्यारा नजर आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss 19: सलमान खान के घर में एंट्री लेगा ये बड़ा यूट्यूबर, एल्विश यादव से है खास कनेक्शन
अगली वेब स्टोरी देखें.