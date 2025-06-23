बिकिनी पहन समंदर किनारे आग लगा रहीं हैं काजल अग्रवाल, इंटरनेट पर वायरल हो रहीं हैं फोटोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 23, 2025

काजल अग्रवाल साउथ की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेज में एक हैं.

Source: Bollywoodlife.com

काजल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस समय एक्ट्रेस अपनी फैमिली संग मालदीव में मस्ती कर रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस समंदर के किनारे अपने बच्चे संग खूब इंजॉय करती नजर आ रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने खूबसूरत सा व्हाइट और ब्लैक में बिकिनी पहना है.

Source: Bollywoodlife.com

काजल ने बिकिनी के साथ एक पैंट भी कैरी किया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस का लुक बहुत ज्यादा प्यारा नजर आ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Bigg Boss 19: सलमान खान के घर में एंट्री लेगा ये बड़ा यूट्यूबर, एल्विश यादव से है खास कनेक्शन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.