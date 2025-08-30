'रामायण' की 'मंदोदरी' का ग्लैम अंदाज! मालदीव में वेकेशन मोड में बिखेरा हुस्न का जलवा
काजल अग्रवाल जल्द ही 'रामायण' फिल्म में मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं, जिसे लेकर फैंस में काफी उत्साह है.
एक्ट्रेस इन दिनों मालदीव्स में छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं, और वहां से अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रही हैं.
काजल ने मोनोकिनी लुक में कई पोज दिए हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज साफ झलक रहा है.
मालदीव्स के बीच में दिए गए उनके बैक पोज ने सोशल मीडिया पर खूब लाइमलाइट बटोरी.
ऊपर देखते हुए काजल का ड्रैमेटिक पोज फैंस को काफी पसंद आ रहा है, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस झलकता है.
समंदर की लहरों और बूंदों के बीच खेलती काजल का यह नेचुरल अंदाज दिल जीतने वाला है.
पूल में रिलैक्स करती काजल का स्टाइलिश अंदाज उनकी तस्वीरों को और भी खास बना रहा है.
गॉग्ल्स पहने और धूप में पोज देती काजल का कूल और ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.
