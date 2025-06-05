रंगबिरंगी साड़ी पहन लहराती-बलखाती नजर आईं काजल राघवानी, देसी लुक में लग रहीं कमाल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 05, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी बहुत सुंदर हैं. उन्होंने कई फिल्में की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल राघवानी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो भी शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में एक्ट्रेस मल्टीकलर की साड़ी में नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी में एक्ट्रेस खूब लहराती-बलखाती नजर आ रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की इस फोटो को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मुंबई पहुंचते ही 'अनुपमा' गोद लेगी बेटी? लेटेस्ट फोटोज देख बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट
अगली वेब स्टोरी देखें.