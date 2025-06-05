रंगबिरंगी साड़ी पहन लहराती-बलखाती नजर आईं काजल राघवानी, देसी लुक में लग रहीं कमाल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी बहुत सुंदर हैं. उन्होंने कई फिल्में की हैं.

काजल राघवानी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो भी शेयर करती हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है.

इस फोटो में एक्ट्रेस मल्टीकलर की साड़ी में नजर आ रहीं हैं.

इस साड़ी में एक्ट्रेस खूब लहराती-बलखाती नजर आ रहीं हैं.

एक्ट्रेस की इस फोटो को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

