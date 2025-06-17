काजोल की एक आदत से तंग आ चुकी हैं बेटी न्यासा देवगन, मां ने खुद खोला राज
Sadhna Mishra
| Jun 17, 2025
काजोल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां' को लेकर सुर्खियों में हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस का एक पोस्ट भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने बेटी का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है.
इस वीडियो में न्यासा देवगन ने काजोल की नई फिल्म 'मां' के गाने पर अपनी मां की मजेदार तुलना की है.
न्यासा ने लिखा, 'जब मां काम से लौटती हैं और मुझे सोता हुआ पाती हैं, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है.'
न्यासा को अपनी मां यानी काजोल की ये आदत बिल्कुल भी नहीं पसंद है.
बता दें कि वीडियो में काजोल काली माता के सामने डांस करती नजर आ रही हैं.
काजोल ने बेटी की इस स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा, 'ये मेरी बेटी है.' साथ ही उन्होंने हंसने वाली इमोजी भी लगाई है.
मां-बेटी की ये क्यूट केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर फैंस को काफी पसंद आ रही है.
काजोल की हॉरर फिल्म 'मां' इस महीने यानी 27 जून को सिनेमाघरं में रिलीज होने जा रही है.
