50 की उम्र में भी कहर ढा रहीं काजोल! ग्रीन साड़ी के साथ डीप नेक ब्लाउज में दिखीं सुपरबोल्ड और स्टनिंग
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 21, 2025
काजोल ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां' के प्रमोशन के दौरान डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने साड़ी को डीप वी-नेकलाइन वाले फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ स्टाइल किया. फ्रंट और बैक दोनों ओर कटआउट डिजाइन लुक को बोल्ड बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी पर बीडेड बॉर्डर है, जो न ज्यादा शाइनी है, न ही डल. बस उतना ही स्टाइल जो इसे क्लासी बना दे.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल को इस लुक में भी उनकी स्टाइलिस्ट राधिका मेहरा ने ही तैयार किया है. उन्होंने लुक को एकदम परफेक्ट फिनिश दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल ने मिनिमल जूलरी पहनी है, सिर्फ स्टाइलिश ईयरकफ और रिंग्स. न गले में हार, न हाथों में चूड़ियां, फिर भी लुक एकदम रॉयल है.
Source:
Bollywoodlife.com
मेकअप बहुत नैचुरल और सटल रखा गया है. बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधकर फेस को पूरी तरह हाईलाइट किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
50 की उम्र में भी काजोल जिस कॉन्फिडेंस और एलिगेंस के साथ इस लुक में दिख रही हैं, वो किसी को भी इंस्पायर करने के लिए काफी है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं. फैंस ने भर-भर कर प्यार लुटा रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'आज भी वही मासूम, वही कातिलाना अदाएं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्कूल बंक कर आमिर खान से मिलने पहुंची थीं ये हीरोइन, फिर जो हुआ वो सपने में भी नहीं सोचा होगा!
अगली वेब स्टोरी देखें.