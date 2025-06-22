50 की उम्र में भी कहर ढा रहीं काजोल! ग्रीन साड़ी के साथ डीप नेक ब्लाउज में दिखीं सुपरबोल्ड और स्टनिंग

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 21, 2025

काजोल ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'मां' के प्रमोशन के दौरान डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, जिसमें वह बेहद ग्लैमरस लगीं.

उन्होंने साड़ी को डीप वी-नेकलाइन वाले फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ स्टाइल किया. फ्रंट और बैक दोनों ओर कटआउट डिजाइन लुक को बोल्ड बना रहा है.

साड़ी पर बीडेड बॉर्डर है, जो न ज्यादा शाइनी है, न ही डल. बस उतना ही स्टाइल जो इसे क्लासी बना दे.

काजोल को इस लुक में भी उनकी स्टाइलिस्ट राधिका मेहरा ने ही तैयार किया है. उन्होंने लुक को एकदम परफेक्ट फिनिश दिया है.

काजोल ने मिनिमल जूलरी पहनी है, सिर्फ स्टाइलिश ईयरकफ और रिंग्स. न गले में हार, न हाथों में चूड़ियां, फिर भी लुक एकदम रॉयल है.

मेकअप बहुत नैचुरल और सटल रखा गया है. बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधकर फेस को पूरी तरह हाईलाइट किया गया है.

50 की उम्र में भी काजोल जिस कॉन्फिडेंस और एलिगेंस के साथ इस लुक में दिख रही हैं, वो किसी को भी इंस्पायर करने के लिए काफी है.

काजोल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गईं. फैंस ने भर-भर कर प्यार लुटा रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, 'आज भी वही मासूम, वही कातिलाना अदाएं.'

