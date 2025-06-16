तेज हवा में ऊप्स मोमेंट का शिकार हुईं Kajol, देखें फोटोज
Pratibha Gaur
| Jun 16, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल जल्द ही अपनी मूवी 'मां' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर उतरने वाली है.
इन तस्वीरों में काजोल व्हाइट एंड ब्लैक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं.
हाल ही में काजोल एक इवेंट में शामिल हुईं.
जहां वह ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गईं.
इसके साथ ही उन्होंने गले में खूबसूरत नेकलेस पहना हुआ है.
बता दें कि जब काजोल इवेंट में पहुंचीं तो तेज हवा के कारण उनका पल्लू खिसक गया.
ॉइन तस्वीरों में काजोल के बाल हवा में लहलहाते दिख रहे हैं.
बता दें कि काजोल की फिल्म 'मां' 27 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.
