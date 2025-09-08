'जिंदगी तुम्हें लेमन दे तो...' बॉस लेडी लुक में काजोल ने जीता दिल, फैंस ने लगाई तारीफों की झड़ी
Sadhna Mishra
| Sep 07, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज वेब सीरीज 'द ट्रायल' को लेकर चर्चा में हैं.
काजोल जितनी शानदार एक्ट्रेस हैं, उतना ही उनका मजाकिया अंदाज फैंस को दीवाना बना देता है.
इसी बीच काजोल ने इंस्टाग्राम पर बॉस लेडी लुक में अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं.
तस्वीरों के साथ काजोल ने एक फनी कैप्शन भी लिखा है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया.
काजोल ने लिखा, 'अगर जिंदगी तुम्हें लेमन दे तो उसे वापस दे दो और चीजकेक मांगो.'
दरअसल, एक मशहूर कहावत को काजोल ने ट्विस्ट देकर मजेदार बना दिया, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
वहीं यूजर्स काजोल के सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं और हंसी वाले इमोजी भी शेयर कर रहे हैं.
वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल हाल ही में 'मां' और 'सरजमीं' फिल्मों में नजर आईं थीं.
