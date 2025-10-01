सादगी में भी गजब ढाती हैं काजोल, अमेजिंग साड़ी लुक से ले सकते हैं इंस्पिरेशन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 30, 2025
काजोल इन दिनों दुर्गा पूजा को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुईं हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह सादगी में भी कहर ढा रही हैं.
इन फोटोज को शेयर करने के साथ काजोल ने फैंस को अष्टमी की शुभकामनाएं दीं.
इन पिक्सर्च में एक्ट्रेस पीच रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत औ ग्रेसफुल नजर आ रही हैं.
इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में उन पलों के लिए आभार व्यक्त किया जो उन्हें धन्य महसूस कराते हैं.
अगर आप भी त्योहारों में सादगी में भी सबकी नजरों का तारा बने रहना चाहती हैं, तो काजोल के इस लुक से इंस्प्रेशन ले सकती हैं.
बता दें कि, काजोल इन दिनों कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज 'द ट्रायल 2' में वकील के किरदार में दिखाई दे रही हैं.
