भगवा साड़ी पहन महाकुंभ पहुंची तनिषा मुखर्जी, संगम में लगाई आस्था की डुबकी
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 05, 2025
प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में हाल ही में एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी पहुंचीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान तनिषा भगवा रंग की साड़ी पहनें नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में तनिषा संगम में डुबकी लगाती दिख रह ीहैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में एक्ट्रेस गंगा स्नान करती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में तनिषा मुखर्जी ढलते सूरज के साथ गंगा स्नान कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तनिषा की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में तनिषा अलग-अलग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में तनिषा नाक भींचकर गंगा में डुबकी लगाती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि तनिषा से पहले अनुपम खेर, मिलिंद सोमन समेत कई सितारे महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्रियंका चोपड़ा की इन हसीन लुक को देख हो जाएंगे दीवाने, देसी गर्ल का देसी स्टाइल...
अगली वेब स्टोरी देखें.