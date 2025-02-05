भगवा साड़ी पहन महाकुंभ पहुंची तनिषा मुखर्जी, संगम में लगाई आस्था की डुबकी

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में हाल ही में एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी पहुंचीं.

इस दौरान तनिषा भगवा रंग की साड़ी पहनें नजर आईं.

इस फोटो में तनिषा संगम में डुबकी लगाती दिख रह ीहैं.

फोटो में एक्ट्रेस गंगा स्नान करती दिख रही हैं.

इस फोटो में तनिषा मुखर्जी ढलते सूरज के साथ गंगा स्नान कर रही हैं.

तनिषा की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

इस तस्वीर में तनिषा अलग-अलग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं.

फोटो में तनिषा नाक भींचकर गंगा में डुबकी लगाती दिख रही हैं.

बता दें कि तनिषा से पहले अनुपम खेर, मिलिंद सोमन समेत कई सितारे महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं.

