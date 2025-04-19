इस एक बात को लेकर आज भी पछताती हैं काजोल! 'जाट' एक्टर सनी देओल से जुड़ा है मामला
Sadhna Mishra
Apr 19, 2025
फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखने वाली काजोल खुद भी एक फेमस एक्ट्रेस हैं और कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
लेकिन, खबरों की मानें तो एक्ट्रेस आज भी एक बात के लिए पछताती हैं और ये मामला 'जाट' सनी देओल से जुड़ा है.
दरअसल, ये बात उन दिनों कि है जब एक्ट्रेस काजोल अपने करियर के पीक पर थीं और कई हिट फिल्में दे चुकी थीं.
वहीं, उन दिनों एक्ट्रेस को सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' ऑफर की गई. लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया.
ऐसा कहा जाता है, कि काजोल को इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही घिसी-पिटी लगी था. उनका कहना था कि क्या पता ये फिल्म फ्लॉप हो जाए.
अगर ऐसा हुआ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी और फिर मुझे दूसरी फिल्मों के ऑफर नहीं मिलेंगे.
जिसके बाद इस फिल्म में अमीषा पटेल को कास्ट किया गया और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही.
हालांकि, काजोल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात से साफ इंकार करते हुए कहा, कि उन्हें 'गदर' कभी ऑफर नहीं हुई थी.
