रानी मुखर्जी के पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं काजोल

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने दुर्गा पंडाल सजाया.

जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.

एक्ट्रेस काजोल ने भी पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया.

तनिशा मुखर्जी पर्पल कलर की साड़ी पहनकर पंडाल में पहुंची थीं.

एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती भी मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं.

इस तस्वीर में रानी मुखर्जी और काजोल अपने परिवार के साथ नजर आ रही हैं.

बता दें कि रानी मुखर्जी रिश्ते में काजोल की बहन लगती हैं.

इस फोटो में रानी और तनिशा मां दुर्गा का आशीर्वाद ले रही हैं.

रानी और तनिशा के ये फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं.

