रानी मुखर्जी के पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं काजोल
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 09, 2024
हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने दुर्गा पंडाल सजाया.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस काजोल ने भी पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
तनिशा मुखर्जी पर्पल कलर की साड़ी पहनकर पंडाल में पहुंची थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती भी मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में रानी मुखर्जी और काजोल अपने परिवार के साथ नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि रानी मुखर्जी रिश्ते में काजोल की बहन लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में रानी और तनिशा मां दुर्गा का आशीर्वाद ले रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रानी और तनिशा के ये फोटोज जमकर वायरल हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रतन टाटा की यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है ओटीटी पर मौजूद
अगली वेब स्टोरी देखें.