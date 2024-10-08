आंखें इतनी खूबसूरत कि कोई भी फिदा हो जाए, इस एक्ट्रेस की मुसीबतों में रही जिंदगी
Shashikant Mishra
| Oct 08, 2024
एक्ट्रेस सारिका को अपनी खूबसूरत आंखों के लिए काफी पसंद किया जाता था.
सारिका ने अपने करियर में तमाम फिल्मों में काम किया है और नाम कमाया है.
सारिका का शादीशुदा कमल हासन पर दिल आ गया था और उन्होंने 1988 में शादी भी कर ली.
सारिका और कमल के दो बेटियां हुईं. साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया.
सारिका का तलाक के बाद मानसिक और आर्थिक तौर पर काफी परेशान हुईं. उनके पास तलाक के समय कुछ पैसे थे और एक कार थी.
सारिका अपने दोस्त के घर पर नहाने जाती थी. वह कई दिनों तक सड़क पर कार में सोती रहीं.
इस तरह से सारिका ने अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना किया है.
