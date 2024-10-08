आंखें इतनी खूबसूरत कि कोई भी फिदा हो जाए, इस एक्ट्रेस की मुसीबतों में रही जिंदगी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

एक्ट्रेस सारिका को अपनी खूबसूरत आंखों के लिए काफी पसंद किया जाता था.

Source: Bollywoodlife.com

सारिका ने अपने करियर में तमाम फिल्मों में काम किया है और नाम कमाया है.

Source: Bollywoodlife.com

सारिका का शादीशुदा कमल हासन पर दिल आ गया था और उन्होंने 1988 में शादी भी कर ली.

Source: Bollywoodlife.com

सारिका और कमल के दो बेटियां हुईं. साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया.

Source: Bollywoodlife.com

सारिका का तलाक के बाद मानसिक और आर्थिक तौर पर काफी परेशान हुईं. उनके पास तलाक के समय कुछ पैसे थे और एक कार थी.

Source: Bollywoodlife.com

सारिका अपने दोस्त के घर पर नहाने जाती थी. वह कई दिनों तक सड़क पर कार में सोती रहीं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह से सारिका ने अपनी जिंदगी में काफी मुसीबतों का सामना किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आखिर क्यों राखी सांवत ने फेंकी चलते शो में स्टेज पर कुर्सी?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.