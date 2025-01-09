'नेपोटिज्म का प्रोडक्ट' कंगना रनौत ने 'इमरजेंसी' की रिलीज से पहले इंदिरा गांधी पर कसा तंज

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 17 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

कंगना रनौत इन दिनों अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.

लेकिन कंगना रनौत ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान इंदिरा गांधी पर तंज कस दिया है.

हालांकि कंगना रनौत ने कुछ समय पहले ही प्रियंका गांधी को फिल्म देखने के लिए न्योता दिया था.

लेकिन कंगना रनौत के इस पॉलिटिकल तंज से इंटरनेट पर बवाल मच गया है.

दरअसल, कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो 'नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हैं.'

कंगना रनौत ने कहा कि इंदिरा गांधी एक स्ट्रांग बैकग्राउंड से थीं. उनके पास कई प्रिविलेज थे.

कंगना रनौत ने कहा 'इंदिरा गांधी तीन बार प्राइम मिनिस्टर बनीं और हर बार बेस्ट मंत्रालय मिले हैं, यह प्रिविलेज है.'

कंगना रनौत ने कहा कि 'इंदिरा गांधी नेपोटिजम प्रोडक्ट हैं. लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं इसलिए मैं हर किरदार को निभाउंगी.'

कंगना रनौत ने कहा कि 'मैं किसी भी किरदार में भेदभाव नहीं कर सकती हूं.'

