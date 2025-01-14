Emergency की रिलीज से 3 दिन पहले Kangana Ranaut को झटका, यहां नहीं रिलीज होगी फिल्म
Shashikant Mishra
| Jan 14, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' जबसे अनाउंसमेंट हुई तब से चर्चा में बनी हुई है.
कंगना रनौत की ये फिल्म देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में घोषित इमरजेंसी पर बेस्ड है. फिल्म में एक्ट्रेस पूर्व प्रधानमंत्री का रोल कर रही हैं.
फिल्म 'इमरजेंसी' कई बार रिलीज डेट पोस्टपोन के बाद फाइनली 17 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
इसी बीच फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज से तीन पहले कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है. इस फिल्म को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है.
भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों की वजह से पड़ोसी देश ने ये फैसला किया है.
एक सोर्स के मुताबिक, 'फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग रोकने का फैसला भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों से जुड़ा है.'
'फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध उसकी थीम से कम और दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनावपूर्ण संबंधों की वजह से है.'
फिल्म में बांग्लादेशी चरमपंथियों के हाथों शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या को भी दिखाया गया है. फिल्म को बैन करने का ये एक कारण ये भी माना जा रहा है.
