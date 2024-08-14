कोलकाता रेप केस पर छलके सेलेब्स के आंसू, लगाई न्याय की गुहार
Pratibha Gaur
| Aug 14, 2024
एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कोलकाता में हुए रेप केस की निंदा की है।
ऋचा चड्ढा का इस वीभत्स घटना परर
मानुषी छिल्लर ने कोलकाता में हुए रेप केस में न्याय की मांग की है।
पुल्कित सम्राट ने भी इस घटना पर रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है।
टाइगर श्रॉफ का भी इस घटना पर गुस्सा फूटा है।
एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने रेप इस घटना पर रिएक्ट किया है।
मलाइका अरोड़ा ने कोलकाता में हुए रेप केस पर रिएक्ट किया है।
मौनी रॉय ने रेप की इस घटना को शर्मनाक बताया है।
अली गोनी ने इस घटना पर रिएक्ट किया है।
