कोलकाता रेप केस पर छलके सेलेब्स के आंसू, लगाई न्याय की गुहार

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कोलकाता में हुए रेप केस की निंदा की है।

Source: Bollywoodlife.com

ऋचा चड्ढा का इस वीभत्स घटना परर

Source: Bollywoodlife.com

मानुषी छिल्लर ने कोलकाता में हुए रेप केस में न्याय की मांग की है।

Source: Bollywoodlife.com

पुल्कित सम्राट ने भी इस घटना पर रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है।

Source: Bollywoodlife.com

टाइगर श्रॉफ का भी इस घटना पर गुस्सा फूटा है।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने रेप इस घटना पर रिएक्ट किया है।

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा ने कोलकाता में हुए रेप केस पर रिएक्ट किया है।

Source: Bollywoodlife.com

मौनी रॉय ने रेप की इस घटना को शर्मनाक बताया है।

Source: Bollywoodlife.com

अली गोनी ने इस घटना पर रिएक्ट किया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: लाइफ में एक बार जरुर देखें इन सितारों की ये देशभक्ति वाली फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.