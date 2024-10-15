रैंप पर चलते-चलते धड़ाम से गिरीं ये हसीनाएं

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 15, 2024

कंगना रनौत डिजाइनर नमृता जोशीपुरा के लिए रैंप पर वॉक करते हुई गिरी थीं.

पूनम ढ़िल्लो रैंप पर वॉक के दौरान धड़ास से गिर पड़ी थीं.

सिंगर सोना महापात्रा भी रैम्प पर अपना बैलेंस खो चुकी हैं।

सोनाक्षी सिन्हा का पैर गाउन में उलझ गया था, जिस वजह से वह गिर गई थीं.

लैक्मे फैशन वीक 2010 में श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ गया था.

एक रैंप वॉक के दौरान सुष्मिता सेन की सैंडल गाउन में उलझ गई थीं.

यामी गौतम लैक्मे फैशन वीक के दौरान रैंप पर गिर चुकी हैं

रुबीना दिलैक एक इवेंट में रैंप पर लड़खड़ा गई थीं.

जोया मोरानी भी रैंप वॉक के दौरान गिर चुकी हैं.

