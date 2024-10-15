रैंप पर चलते-चलते धड़ाम से गिरीं ये हसीनाएं
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
कंगना रनौत डिजाइनर नमृता जोशीपुरा के लिए रैंप पर वॉक करते हुई गिरी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
पूनम ढ़िल्लो रैंप पर वॉक के दौरान धड़ास से गिर पड़ी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंगर सोना महापात्रा भी रैम्प पर अपना बैलेंस खो चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सोनाक्षी सिन्हा का पैर गाउन में उलझ गया था, जिस वजह से वह गिर गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
लैक्मे फैशन वीक 2010 में श्रीदेवी का बैलेंस बिगड़ गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक रैंप वॉक के दौरान सुष्मिता सेन की सैंडल गाउन में उलझ गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
यामी गौतम लैक्मे फैशन वीक के दौरान रैंप पर गिर चुकी हैं
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक एक इवेंट में रैंप पर लड़खड़ा गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
जोया मोरानी भी रैंप वॉक के दौरान गिर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रूखे बाल भी हो जाएंगे सिल्की और मुलायम, बस अपनाएं ये कोरियन हेयर केयर टिप्स
अगली वेब स्टोरी देखें.