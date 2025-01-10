कंगना रनौत करण जौहर को नचाना चाहती हैं अपने इशारों पर, दिया अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत और करण जौहर की दुश्मनी के बारे में किसे नहीं पता है. इसी बीच कंगना रनौत ने एक बार फिर से अपने जानी दुश्मन करण जौहर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है.
Source:
Instagram
कंगना रनौत हाल ही में अपनी फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए इंडियन आइडल में पहुंची थीं. इस दौरान कंगना रनौत से पूछा गया कि क्या वो फिर से करण जौहर के साथ काम करना चाहेंगी.
Source:
Instagram
इस सवाल का कंगना रनौत ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया. कंगना रनौत ने कहा कि वो करण जौहर के साथ फिर से काम करना चाहती हैं. वो अपनी फिल्म में करण जौहर को एक अच्छा रोल देने वाली हैं.
Source:
Instagram
कंगना रनौत ने कहा कि वो करण जौहर से अपनी फिल्म में सास बहू की चुगलबाजी नहीं करवाएंगी. यकन कीजिए मैं करण जौहर के लिए एक अच्छी फिल्म बनाऊंगी जो लोगों को भी पसंद आएगी.
Source:
Instagram
ऐसा पहली बार नहीं है जो कंगना रनौत ने करण जौहर को लेकर ऐसा बयान दिया है. इससे पहले भी लल्लनटॉप से बात करते हुए कंगना रनौत ने करण जौहर के साथ काम करने के लिए कहा था.
Source:
Instagram
कंगना रनौत ने दावा किया था कि उनकी बायोपिक में करण जौहर को विलेन का रोल दिया जाना चाहिए. विलेन के तौर पर करण जौहर बहुत अच्छे लगेंगे. उस समय कंगना रनौत के इस बयान ने हंगामा मचा दिया था.
Source:
Instagram
कंगना ने कहा था कि करण जौहर छोटे मोटे विलेन नहीं हैं. इनको लोकल विलेन नहीं बनाया जा सकता. इनके लिए तो बड़े लेवल का रोल लिखा जाएगा. ऐसा बोलकर कंगना रनौत ने बवाल खड़ा कर दिया था.
Source:
Instagram
एक बार फिर से कंगना रनौत ने करण जौहर का जिक्र करके साबित कर दिया है कि वो अब भी अपनी दुश्मनी खत्म करने को राजी नहीं हैं. हालांकि कंगना रनौत ने सलमान खान को अपना अच्छा दोस्त बताया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के दिन अपने पड़ोसियों के लिए बन गए थे सिरदर्द, इस वजह से हुआ दिमाग खराब
अगली वेब स्टोरी देखें.