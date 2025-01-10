कंगना रनौत करण जौहर को नचाना चाहती हैं अपने इशारों पर, दिया अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत और करण जौहर की दुश्मनी के बारे में किसे नहीं पता है. इसी बीच कंगना रनौत ने एक बार फिर से अपने जानी दुश्मन करण जौहर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है.

कंगना रनौत हाल ही में अपनी फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए इंडियन आइडल में पहुंची थीं. इस दौरान कंगना रनौत से पूछा गया कि क्या वो फिर से करण जौहर के साथ काम करना चाहेंगी.

इस सवाल का कंगना रनौत ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया. कंगना रनौत ने कहा कि वो करण जौहर के साथ फिर से काम करना चाहती हैं. वो अपनी फिल्म में करण जौहर को एक अच्छा रोल देने वाली हैं.

कंगना रनौत ने कहा कि वो करण जौहर से अपनी फिल्म में सास बहू की चुगलबाजी नहीं करवाएंगी. यकन कीजिए मैं करण जौहर के लिए एक अच्छी फिल्म बनाऊंगी जो लोगों को भी पसंद आएगी.

ऐसा पहली बार नहीं है जो कंगना रनौत ने करण जौहर को लेकर ऐसा बयान दिया है. इससे पहले भी लल्लनटॉप से बात करते हुए कंगना रनौत ने करण जौहर के साथ काम करने के लिए कहा था.

कंगना रनौत ने दावा किया था कि उनकी बायोपिक में करण जौहर को विलेन का रोल दिया जाना चाहिए. विलेन के तौर पर करण जौहर बहुत अच्छे लगेंगे. उस समय कंगना रनौत के इस बयान ने हंगामा मचा दिया था.

कंगना ने कहा था कि करण जौहर छोटे मोटे विलेन नहीं हैं. इनको लोकल विलेन नहीं बनाया जा सकता. इनके लिए तो बड़े लेवल का रोल लिखा जाएगा. ऐसा बोलकर कंगना रनौत ने बवाल खड़ा कर दिया था.

एक बार फिर से कंगना रनौत ने करण जौहर का जिक्र करके साबित कर दिया है कि वो अब भी अपनी दुश्मनी खत्म करने को राजी नहीं हैं. हालांकि कंगना रनौत ने सलमान खान को अपना अच्छा दोस्त बताया है.

