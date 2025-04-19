कंगना शर्मा के नो ब्रा लुक पर भड़क गए लोग, लगा दी एक्ट्रेस की क्लास, बोले- नंगापन...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 19, 2025

कंगना शर्मा अक्सर अपने बोल्ड आउटफिट्स को लेकर सुर्खियों में बनीं रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी बोल्डनेस उन्हीं पर भारी पड़ गई.

दरअसल, कंगना शर्मा शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर रिवीलिंग आउटफिट में स्पॉट हुईं.

उन्होंने इस दौरान येलो रिवीलिंग टॉप और बैगी डेनिम पहन रखा था, जिसमें उन्होंने ब्रा नहीं पहनी थी.

कंगना बार-बार अपना टॉप एडजस्ट करती नजर आईं, जिससे वे बेहद असहज लग रही थीं.

बावजूद इसके वे खुद को वार्डरोब मॉलफंक्शन का शिकार होने से नहीं रोक पाईं और उनका प्राइवेट पार्ट कैमरे में कैद हो गया.

वहीं अब सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हो गया, जिस पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

कुछ लोगों ने उनके लुक की तारीफ की तो कई यूजर्स ने भद्दे कमेंट्स में उन्हें ट्रोल किया.

लोगों ने लिखा कि उन्होंने 'उर्फी जावेद' को भी बोल्डनेस में पीछे छोड़ दिया है.

एक ने लिखा, 'दिखा भी रही है, छुपा भी रही है.' दूसरे ने लिखा 'मैडम कपड़े ही क्यों पहनती हो?' एक अन्य ने लिखा 'इसे कहते हैं नंगापन चरम सीमा पर है.'

बता दें कि, एक्ट्रेस कंगना शर्मा 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' और 'साया-ए-इश्क' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

